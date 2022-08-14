День рождения композитора Таривердиева в Петербурге отметят показом фильма грузинского режиссера

14 авг. 10:57

В понедельник, 15 августа, в Белом зале Дома Кино в Санкт-Петербурге пройдет киновечер, посвященный дню рождения культового композитора Микаэля Таривердиева.

По этому случаю будет организован показ фильма грузинского режиссера Гии Алавидзе (Хосе Маджинере) "Дом в Сололаки". Картина рассказывает об одном старом тбилисском доме, в котором прошли детство и юность Микаэла Таривердиева. На русский язык фильм озвучили Николай Джинчарадзе и Виктория Максоева.

В рамках мероприятия также пройдет показ фильма "Сны о чем-то большем, или Числа Фибоначчи".

Напомним, Микаэл Таривердиев родился 15 августа 1931 года в Тбилиси. Учился в музыкальной школе при Тбилисской консерватории по классу фортепиано, в музыкальном училище Тбилиси по классу композиции профессора Шалвы Мшвелидзе. Музыка Таривердиева звучит более чем в 130 фильмах. Среди них "Семнадцать мгновений весны" и "Ирония судьбы, или С легким паром". Он является автором музыки инструментальных концертов, опер, балетов, вокальной музыки. Композитор умер в Сочи 25 июля 1996 года.