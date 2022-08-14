Вылетевший из Баку в Москву самолет AZAL вернулся по технической причине

14 авг. 10:23

Самолет национальной авиакомпании Азербайджана AZAL, выполнявший рейс Баку – Москва, был вынужден вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Воздушное судно приземлилось в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 08:08.

В ходе осмотра самолета была выявлена причина - ложное срабатывание сигнализации. Принято решение, что воздушное судно полностью исправно и готово к выполнению полета.

"Пассажиры рейса вылетят из Баку в Москву тем же воздушным судном", - добавили в пресс-службе.

В AZAL отметили, что действия экипажа были обусловлены обеспечением полной безопасности пассажиров, являющейся самой главной задачей авиакомпании.