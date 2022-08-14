Три злободневных вопроса армяно-азербайджанского урегулирования

Вчера недалеко от города Шуша, где временно размещены российские миротворцы, над позициями азербайджанских подразделений в небе появился квадракоптер-разведчик. Принудительно посадив его, азербайджанские военные выяснили, что беспилотник был запущен членами незаконных армянских вооруженных формирований, которые за минувшие сутки восемь раз обстреливали позиции азербайджанской армии.

Как сообщает Минобороны Азербайджана, обо всех этих случаях оно проинформировало командование российского миротворческого контингента и совместный российско-турецкий мониторинговый центр, возложив всю ответственность за возникшую в последнее время напряженность на азербайджано-армянской государственной границе на военно-политическое руководство Армении.

За почти два года, прошедшие со времени окончания 44-дневной войны, число подобных провокаций то снижалось, то вновь возрастало. Последним масштабным событием стала азербайджанская операция "Возмездие", проведенная в начале августа в ответ на интенсивный обстрел армянскими незаконными вооруженными формированиями на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Сейчас встал вопрос о принуждении Армении к полному выполнению положений трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года, предусматривающему вывод всех армянских вооруженных сил с территории Азербайджана, возвращение под его контроль Лачина и окрестных сел, открытие новой дороги в обход Лачина, а также Зангезурского коридора, чтобы наладить сообщение автономного Нахчывана метрополией.

Азербайджан свою часть Лачинской дороги уже построил, но Армения пока затягивает этот процесс, что может обернуться для нее блокадой. Сейчас в Ереване заговорили о том, что готовы построить свой участок (всего порядка десяти километров), но делать этот будут крайне медленно, в течение не менее полугода. Из-за такой медлительности путь из Армении в Ханкенди в этот период окажется весьма непростым. Кроме того, в Баку уже предупредили, что если Ереван не согласится на открытие Зангезурского коридора с беспрепятственным движением граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях, как предписано трехсторонним Заявлением, то же самое сделает и азербайджанская сторона в отношении Лачинской дороги.

А дело, судя по всему, к тому и идет. Глава армянского Кабмина Никол Пашинян уже высказал свое видение беспрепятственного перемещения. В рамки беспрепятственности, по логике Пашиняна, вписывается строительство армянских пунктов таможенного и пограничного контроля. Проще говоря, армянская сторона ровным счетом ничего не делает для открытия транспортных коридоров, оговоренного в трехстороннем Заявлении.

Зато из Лачина и его окрестных сел Забух и Сус стали вывозить армян, незаконно расселенных там в период оккупации Арменией территорий Азербайджана. Заметим, что речь идет о территориях, которые никогда не были армянскими, а находились под контролем Еревана с 1990-х до ноября 2020 года. Теперь на эти земли должны вернуться их хозяева, которые были вынуждены бежать во время войны и последовавшей оккупации, причем очевидно их возвращению будут способствовать столь необходимые транспортные маршруты. Кстати, вчера в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана прошла встреча с группой жителей города Лачин, которые выразили готовность в любой момент вернуться на родные земли.

Что же касается вывода армянских военнослужащих из Карабаха, то вчера Ильхам Алиев заявил, что сотни вооруженных людей уже покинули территорию Азербайджана. Это произошло в результате операции "Возмездие". Естественно, Азербайджан не собирается допускать присутствия на своей территории иностранных военных, будь то из подразделений армянской армии, будь то из незаконных вооруженных формирований, называющих себя "армией обороны" несуществующей "НКР". Важно понимать, что если в Ереване не решат этот вопрос, то у Баку есть все возможности сделать это самостоятельно, опираясь на достигнутые трехсторонние договоренности.

Однако приоритетным все-таки остается дипломатический путь, поэтому, вероятно, все эти вопросы станут предметом обсуждения на очередной встрече высокого уровня между представителями России, Азербайджана и Армении в конце августа, которую на днях анонсировал заместитель директора департамента информации и печати внешнеполитического ведомства Иван Нечаев.