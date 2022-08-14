Саудовская Аравия и США начали совместные учения в Красном море

14 авг. 10:00

Саудовская Аравия и США приступили в Красном море к совместным учениям под названием "Великая ярость". Об этом сообщает информационное агентство Саудовской Аравии SPA.

Учения стартовали в городе Янбу и продлятся месяц.

Церемония открытия прошла в присутствии командующего силами Западного региона Саудовской Аравии Ахмеда ад-Дебиса и командующего Центральным командованием ВМС США Пола Джозефа Рока.

Основная задача учений - oтрaбoткa рeaлизaции сoвмecтных вoeнных плaнoв пo oбмeну oпeрaтивным и тылoвым oпытoм.