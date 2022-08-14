Археологическую экспозицию откроют в цитадели "Нарын-кала" в Дербенте

14 авг. 8:39

Археологическая экспозиция будет создана в архитектурном комплексе "Цитадель Нарын-кала", об этом сообщается на сайте Дербентского музея-заповедника.

Место, где она появится, осмотрели и.о. директора музея-заповедника Велиюлла Фаталиев и археолог, доктор исторических наук, профессор Муртазали Гаджиев.

Экспозиция разместится в здании "Гауптвахты". По словам Муртазали Гаджиева, в нее войдут предметы позднеантичного и домонгольского периодов, найденные дербентской археологической экспедицией на территории древнего поселения. Для лучшего восприятия предметы будут выставлены в витринах с подсветкой.

Сейчас сотрудники музея ведут подготовительные работы.