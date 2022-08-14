В Кахети построили деревянные коттеджи для туристов

14 авг. 7:19

Туристическое пространство с деревянными коттеджами в селе Мирзаани (регион Кахети) ждет гостей, об этом сообщает Агентство развития села Грузии.

Ведомство почти полностью профинансировало проект - его реализация обошлась в более 225 тыс лари (около $85 тыс).

В результате в Мирзаани появились десять деревянных коттеджей, трудоустроены 13 местных жителей.

Всего в рамках Программы развития села профинансировано 76 проектов. Программа осуществляется в районах Казбеги, Боржоми, Кеда, Хуло, Ахалкалаки, Тетрицкаро, Лагодехи и Дедоплисцкаро.