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Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, передает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров", - говорится в заявлении пресс-службы администрации главы французского государства.

Напомним, третьего августа Национальное собрание Франции ратифицировало протокол о присоединении Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому альянсу. Сделать это должны все члены блока, сейчас ратификацию осуществили более 20 из 30 членов НАТО.

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