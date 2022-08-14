Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

14 авг. 2:34

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, передает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции позволит укрепить их безопасность перед лицом существующей угрозы в непосредственной близости от них и внесет значительный вклад в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность, учитывая возможности этих двух партнеров", - говорится в заявлении пресс-службы администрации главы французского государства.

Напомним, третьего августа Национальное собрание Франции ратифицировало протокол о присоединении Хельсинки и Стокгольма к Североатлантическому альянсу. Сделать это должны все члены блока, сейчас ратификацию осуществили более 20 из 30 членов НАТО.