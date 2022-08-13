В Конье завершился 9-й день V Исламиады

13 авг. 23:31

Девятый соревновательный день завершился сегодня на V Играх исламской солидарности, которые проходят в турецкой Конье.

Спортсмены состязались в художественной гимнастике, аэробике, борьбе, тяжелой атлетике, велоспорте, волейболе, гандболе, баскетболе 3х3 и плавании.

Среди азербайджанских спортсменов сегодня отличились гимнасты и борцы (греко-римская борьба и женщины).

Представительницы художественной гимнастики принесли в копилку сборной два "золота". Выступающие в индивидуальной программе Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова завоевали золотые награды в командном первенстве, а команда, выступающая в групповых упражнениях, в составе Зейнаб Гумметовой, Камиллы Алиевой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаларзаде, стала чемпионом в многоборье.

Помимо этого, азербайджанская сборная по аэробной гимнастике в составе Хошгедем Гулиевой, Медины Мустафаевой и Владимира Долматова заняла второе место в командном зачете, взяв "серебро".

В борьбе чемпионами стали Хасрат Джафаров и Жаля Алиева. Серебряные награды завоевали Мурад Мамедов и Санан Сулейманов, "бронзу" заработал Сабах Шариати.

Как следует из информации на сайте Исламиады, Азербайджан поднялся на 4 место в медальном зачете с 13 золотыми, 14 серебряными и 15 бронзовыми наградами. Лидирует Турция (60, 59, 50), в первую тройку также входят Иран (27, 23, 23) и Узбекистан (20, 17, 26).

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.