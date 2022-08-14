Ибн Сина: философ и врач "золотого века ислама"

Персидский ученый, известный на Западе как Авиценна, оказал огромное влияние на изучение болезней, астрономию и логику. Middle East Eye рассказывает, что родившийся в 980 году в персидской семье в окрестностях Бухары (на территории современного Узбекистана) Абу Али аль-Хуссейн ибн Абдулла аль-Балхи стал одним из величайших умов своего времени и оказал значительное влияние на будущее науки в таких областях как медицина, философия и астрономия. Он стал олицетворением периода исламской истории, который называют ”золотой век ислама”.

Работа персидского ученого повлияла как на исламский мир, так и позже на Европу, а критики и сторонники его теорий продолжают спорить по сей день. Влияние Ибн Сины на европейское мировосприятие было настолько сильным, что он увековечен среди ”добродетельных язычников” в ”Божественной комедии” Данте, находясь в первых кругах ада вместе с другими нехристианами - Платоном, Сократом и Вергилием. Ибн Сине также приписывают сохранение и развитие теорий греческого философа Аристотеля, чьи идеи составляют основу современного научного метода. Для исламского возрождения Ибн Сина - представитель эпохи интеллектуального расцвета, которая имела место в первые столетия ислама. Его деятельность опровергает утверждения о том, что религия - препятствие на пути развития научной и философской мысли.

Кем был Ибн Сина

Ибн Сина родился в X веке в селе Афшана, которое, как и большая часть Центральной Азии в то время, находилась под управлением империи Саманидов, царства мусульман-суннитов иранского происхождения. Эпоха была отмечена упадком Аббасидского халифата в Багдаде и становлением независимых мусульманских образований. Несмотря на политическую нестабильность, дружественная интеллектуальная среда, которую Аббасиды создали в исламском мире, сохранялась, а изучение наук было тесно связано с изучением религии. Ибн Сина был воспитан отцом-исмаилитом (шиитская ветвь ислама). Юный Ибн Сина не последовал по стопам отца в религиозном направлении, выбрав для себя ханафитскую школу суннитского ислама. Скорее всего, дебаты с исмаилитами способствовали его интеллектуальному развитию как с религиозной, так и со светской точки зрения.

Как и у других исламских интеллектуалов того периода, образование Ибн Сины - это смешнее религиозных и светских предметов, в том числе математики, медицины и философии. К 10 годам он выучил наизусть Коран, а к 15 - заработал репутацию врача. Благочестивый мусульманин юный Ибн Сина большую часть времени посвящал изучению исламских текстов и греческой философии, пытаясь объединить два направления и доказать существование Бога посредством логики и разума, а не слепой веры. К 32 годам ученый был назначен визирем у буидов после того, как ему удалось вылечить эмира Шамса ад-Даулу. После смерти правителя Ибн Сина отказался от предложения его сына и преемника остаться в должности.

Чем знаменит Ибн Сина

Одним из величайших достижений Ибн Сины в качестве врача стала его книга ”Канун врачебной науки”, энциклопедия, содержащая знания, собранные древними учеными и более современные наработки исламских ученых. В XII веке книга была переведена на латынь и использовалась в качестве справочника в европейских университетах до середины XVII века. Ибн Сина описал 600 видов лекарств от распространенных болезней, а также строение некоторых частей тела, в частности глаза и сердца. Знаток растений рассказал о том, как различные растения и корни влияют на организм человека.

Главным вкладом в медицину стала его работа о влиянии карантина на ограничение распространения болезней. Он заявил, что 40-дневный период самоизоляции необходим для предотвращения заражения других людей.

Еще одна важная работа Ибн Сины - ”Книга исцеления”, разделенный на четыре части труд, охватывающий такие предметы как математика, метафизика, естественные науки и логика. В своих научных работах он утверждает, что у света есть скорость, описывает движение звука в воздухе, приводит теорию движения тел и пишет о взаимосвязи между разумом, телом и способностью к восприятию. В части психиатрии врач описал, как психические заболевания, в частности, депрессия и тревожность, влияют на тело. Среди других его интересов были природные явления, в том числе землетрясения и образование облаков. Подземные толчки ученый называл результатом движения земли и подземной активности. Как астроном Ибн Сина наблюдал за планетой Венера на фоне Солнца и смог определить, что она ближе к Земле, чем к Солнцу. Он также установил, что суперновая звезда SN 1006, которая в начале второго тысячелетия наблюдалась в небе на протяжении трех месяцев, временно была самым ярким объектом в небе, превосходя Венеру и будучи видимой даже днем. Ученому также приписывается изобретение прибора для определения координат звезд и их способности к свечению.

Какой была философия Ибн Сины

Основным вкладом Ибн Сины в философию стало развитие его собственной формы логики на основе аристотелевской, а также использование рационального подхода для объяснения существования Бога. Его раб оты по логике изложены в девяти трудах, который входят в ”Книгу исцеления”. Он приводил доводы в пользу полезности логики и указывал на ошибки в ранних работах по этой теме. Он писал, что логика жизненно важна для определения обоснованности аргументов и развития знаний, а цель логики - установление правды. Критикуя своего греческого предшественника Аристотеля, ученый верил, что у людей три типа души: растительная, животная и рациональная. Первые два типа привязывают человека к земле, а третий приближает его к Богу.

Существованию Бога Ибн Сина посвятил трактат ”Доказательство правды”, в котором изложил аргумент в пользу ”необходимости существования”, иначе нечто не может существовать. По его учению, всё находящееся за рамками необходимости существования зависит от существования чего-то другого, что является его причиной. Например, существование человека зависит от существования его родителей, чье существование зависит от их родителей и так далее. При рассмотрении всех зависящих от обстоятельства вещей Ибн Сина определил, что их совокупность остается зависимой от условий, но требует независимого внешнего условия, которое он обозначил в качестве Бога. Позже Ибн Рушд раскритиковал такой подход, поскольку он основывается на метафизике, а не на законах природы.

Что Ибн Сина говорил о человеческих чувствах?

Одной из главных целей для Ибн Сины было объяснение человеческих чувств и доказательство того, что они большее, чем понимали его современники. Он предположил, что у человека есть внутренние чувства, которые дополняют внешние, всем известные зрение, обоняние, слух, вкус и осязание. Веря в интуицию, Ибн Сина считал, что здравый смысл - это внутреннее чувство, которому он приписывал некоторые функции души. В его мировоззрении, формирование суждения осуществляется душой. Воображение - еще одно внутреннее чувство, позволяющее людям запоминать информацию, которую они получили, благодаря здравому смыслу. Это внутреннее чувство позволяет хранить образы вещей в нашем разуме, к которым можно обращаться и узнавать окружающие вещи.

Пространственное воображение животных - это чувство, которое, по мнению Ибн Сины, позволяет животным понимать, чего им избегать, а что искать в их среде обитания. Аналогичным образом пространственное воображение человека позволяет людям понимать, что нам надо, а чего избегать. Способность к суждению о том, что нас окружает, было названо Ибн Синой силой оценивания. По его мнению, благодаря ей мы понимаем, что опасно, а что принесет нам пользу. Так, например, работает механизм страха. Ибн Сина утверждал, что наша память хранит всю информацию, собираемую другими органами чувств, а ее обработка позволяет использовать ее максимально эффективно всеми внутренними чувствами.

Ибн Сина умер в июне 1037 года после долгой борьбы с коликами. Его похоронили в иранском Хамадане, а его могила была превращена в мавзолей. В его музее хранится богатая коллекция артефактов, в том числе монет и глиняных изделий, датируемых первым тысячелетием до нашей эры. В библиотеке тысячи книг. Одна из особенностей мавзолея - веретенообразная башня-конус, вдохновленная башней Кавус эпохи Зияридов. Сегодня работа Ибн Сины по-прежнему широко почитается. В Анкаре, например, медицинский университет носит его имя. Кроме науки, Ибн Сина оказал влияние на музыку, литературу и природу.