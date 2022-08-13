ЕС рассказал, что нужно исправить Грузии в реформах

13 авг. 21:44

Европейский союз сообщил Грузии о недостатках в реализуемых ей реформах, необходимых для перехода на новый этап интеграции с ЕС, такое заявление распространила европейская внешнеполитическая служба.

Соответствующие выводы были сделаны в специальном докладе, подготовленном к назначенному на 6 сентября заседанию Совета ассоциации ЕС-Грузия.

В нем признается, что Грузия не отказалась от реформ даже в сложных условиях.

"Однако мы констатировали откат на таких ключевых направлениях, как верховенство закона, управление и права человека", - уточнил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По словам еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Вархели, теперь, после заявления ЕС о готовности дать Грузии статус кандидата, мяч находится на стороне Тбилиси.

"Серьезная приверженность демократии, судебной реформе, укрепление верховенства права, а также борьба с коррупцией и организованной преступностью будут иметь ключевое значение", - перечислил он.