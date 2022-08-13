Глава Татарстана поручил ввести масочный режим на предприятиях и в образовательных учреждениях

13 авг. 21:32

Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил ввести масочный режим на предприятиях и в образовательных учреждениях, соответствующее заявление он сделал на еженедельном совещании в Доме правительства.

Он подчеркнул, что в последнее время заболеваемость коронавирусом в регионе резко возросла, в связи с этим необходимо возобновить вакцинацию от COVID-19.

"Необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы", - цитирует главу Татарстана inkazan.ru.

Минниханов обратил внимание, что во всех этих местах надо ввести масочный режим, несмотря на прежнее решение о приостановке ограничений.