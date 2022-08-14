В США не хотят давать Раиси визу для участия в Генассамблее ООН

Критики иранского правительства в Вашингтоне намерены не позволить иранскому президенту Ибрахиму Раиси попасть на Генеральную ассамблею ООН, которая состоится этой осенью. Как отмечает телерадиокомпания Турции TRT World, лоббисты с Капитолия, представляющие интересы Республиканской партии призвали администрацию президента Джо Байдена отказать главе исполнительной власти Ирана и всей его делегации в визах, которые необходимы для того, чтобы принять участие в заседаниях в нью-йоркской штаб-квартире ООН.

Основной аргумент в пользу визовых ограничений - предположительное участие в 1988 году Раиси в качестве заместителя прокурора в комиссии, которая, по западным оценкам, приговорила к высшей мере наказания пять тысяч человек по политическим мотивам. Люди были лишены жизни ”без права на апелляцию и справедливый суд”, говорят критики, указывая на то, что бывший глава судебной власти продолжал преследования в последующие годы. ранское правительство отвергает обвинения, подчеркивая, что только активисты-контрреволюционеры, устроившие вооруженный протест, были казнены.

В 2019 году в эпоху политики ”максимального давления” бывшего президента Дональда Трампа, Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США внесло имя Раиси в санкционные списки. Для оппонентов Тегерана это решение стало формальной причиной для требования новых ограничений в отношении президента ИРИ. Активизация усилий происходит как по линии организаций, связанных с Национальным движением сопротивления Ирана, политического крыла диссидентской леворадикальной группы, так и со стороны Республиканской партии США. Сенаторы во главе с Томом Коттоном, а также бывшие чиновники из администрации Трампа, которые намерены вернуться после того, как закончится срок Байдена, уже призвали Белый дом к действиям.

По примеру Арафата

По соглашению между США и ООН от 1947 года о размещении штаб-квартиры организации на Вашингтон возложены обязательства по обеспечению прав на въезд, передвижение и размещение тех, кто был приглашен в Нью-Йорк. Однако у США всегда была возможность отказать тем гостям, которые гипотетически могут представлять ”угрозу национальной безопасности”.

Самым скандальным случаем был отказ в участии в ГА ООН Ясира Арафата со стороны администрации Рональда Рейгана в 1988 году. Госсекретарь Джордж Шульц не принял документы лидера Организации освобождения Палестины, обвинив его в причастности к террористическим организациям. Инициатива была предложена антииранскими лоббистами и была одобрена Конгрессом. После таких ограничительных мер ГА ООН была перенесена в Швейцарию.

Хотя отказ в выдаче виз иранцам - обычная практика для американских чиновников, запрет в отношении высшего руководства ИРИ - новый опыт. Ограничения, как правило, касаются государственных деятелей более низкого уровня. Два года назад, например, подобные санкции были введены в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, а в 2014 году - едва назначенного постпреда ИРИ при ООН Хамида Абуталеби.

На уровне внутренних дебатов запрет на визит иранского президента в Нью-Йорк также прорабатывается, в первую очередь командой Трампа. Один из участников обсуждения - Ричард Голдберг, бывший советник Белого дома по национальной безопасности. По его словам, необходимость отказать Раиси частично объясняется подозрениями американских разведуправлений в отношении того, что иранские оперативники создали сеть, ведущую подрывную активность на территории США.

В центре внимания

Согласно недавнему опросу, проведенному исследовательским центром Data for Progress, две трети американских избирателей (67%) поддерживают новое ядерное соглашение с Ираном, в том числе (что странно) 56% из лагеря республиканцев. Электорат в большинстве своем (78% против 12%) предпочитает, чтобы иранская атомная проблема, в независимости от ее остроты, была решена дипломатическим путем, а не за счет применения силы. Большинство также поддерживает обеспечение Конгрессом гибкости в отношении переговоров президента с Ираном, выступая против препятствования дипломатическим усилиям за счет продвижения партийных идеологем.

Накануне выборов вряд ли Белый дом решится ввести ограничительные визовые меры в отношении Раиси, чей визит может предоставить возможность для активации каналов связи между странами. Другой вопрос, как повлияет ситуация на благонадежность американского санкционного механизма, который приходится постоянно модифицировать, чтобы обеспечить хотя бы начальный уровень диалога. Кроме того, неизвестно, что будут предпринимать лоббисты политических оппонентов иранской власти.

Не стоит также забывать о том, что любые дебаты по поводу ужесточения политики со стороны США могут усилить волнение иранского истеблишмента, некоторые представители которого критикуют Раиси и его переговорщиков за содержание встреч по ядерному досье.

В прошлом году президенту Ирана удалось ослабить напряженность, когда он отказался ехать в Нью-Йорк из-за эпидемиологической ситуации, но теперь его желание поучаствовать в ГА ООН привело к тому, что он оказался в центре внимания критиков в Тегеране.