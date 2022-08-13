Команда Азербайджана по художественной гимнастике завоевала второе за день "золото" Исламиады

13 авг. 21:12

Команда Азербайджана, выступающая в групповых упражнениях по художественной гимнастике, завоевала золотую медаль в многоборье на V Играх исламской солидарности в Турции.

Дарья Сорокина, Камилла Алиева, Ляман Алимурадова, Гюллю Агаларзаде, Елизавета Лузан и Зейнаб Гумматова сегодня показали программу с пятью обручами, а также композицию с тремя лентами и двумя мячами.

За первое выступление они получили 29.950 балла, второе судьи оценили на 32.750 балла, так что сумма за два упражнения составила 62.700 балла.

Ранее сегодня азербайджанские грации Зохра Агамирова, Илона Зейналова и Алина Гезалова, выступающие в индивидуальной программе, взяли "золото" Исламиады в командном зачете.

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.