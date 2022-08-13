Беларусь намерена увеличить почти в 1,5 раза экспорт в Россию и страны ЕАЭС

13 авг. 20:59

Беларусь ставит задачу на 40% увеличить экспорт в Россию и страны ЕАЭС, сообщил премьер-министр Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По его словам, на сегодняшний день Минск не следует никаким строгим формулам диверсификации экспорта.

В то же время, пояснил глава правительства, Беларусь "не складывает все … экспортные потоки в одну корзину".

"Мы видим потенциал тех рынков, которые мы, может быть, не доосваивали с учетом нашей линии на сбалансированный экспорт во все регионы", - отметил Головченко.

Так, в торговле с РФ, указал премьер, отменена львиная доля барьеров - мелких, но существенных, - которые не давали наращивать поставки, и сейчас их осталось считанное количество.

"Поэтому мы ставим задачу в этом году на примерно 40-процентное увеличение экспорта в Российскую Федерацию и другие страны Евразийского экономического союза. Но при этом никто наши рынки в Америке, Европе со счетов не сбрасывает", - добавил чиновник.