Борцы принесли Азербайджану еще три медали Исламиады

13 авг. 20:39

Азербайджанские борцы (греко-римская борьба) завоевали еще одну серебряную и две бронзовые медали на V Играх исламской солидарности в Турции.

Так, Санан Сулейманов в финальном поединке со счетом 5:2 уступил спортсмену из Киргизии Акмолу Махмудову и стал серебряным призером Исламиады.

Сабах Шариати и Мухаммед Ахмадиев выиграли бронзовые медали.

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.