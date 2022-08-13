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Борцы принесли Азербайджану еще три медали Исламиады

Борцы принесли Азербайджану еще три медали Исламиады

Азербайджанские борцы (греко-римская борьба) завоевали еще одну серебряную и две бронзовые медали на V Играх исламской солидарности в Турции.

Так, Санан Сулейманов в финальном поединке со счетом 5:2 уступил спортсмену из Киргизии Акмолу Махмудову и стал серебряным призером Исламиады.

Сабах Шариати и Мухаммед Ахмадиев выиграли бронзовые медали.

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.

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