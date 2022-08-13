Почему обесценивается турецкая лира

В ближайшие месяцы турецкая лира может еще больше обесцениться, поскольку дефицит счета текущих операций может оказаться выше $40 млрд к концу года. Как пишет Al-Monitor со ссылкой на турецкий Центробанк, в первой половине года дефицит счета текущих операций в Турции увеличился до $32,4 млрд. Финансировать разрыв становится всё сложнее, и передышка для страдающей лиры маловероятна. В июне дефицит составил $3,5 млрд, а общий разрыв за первые шесть месяцев года - $32,4 млрд.

Увеличивающийся разрыв обусловлен торговым дисбалансом из-за глобального всплеска цен на энергию и сырье, а также продолжающимся падением лиры. За год до выборов в июне 2023 года президент Реджеп Тайип Эрдоган делает ставку на стратегию стимуляции роста за счет инфляции, достигшей 80%. Рост обеспечивает достаточный импорт для турецкой экономики, значительно зависящей от поставок, прежде всего, энергии.

Стоимость импорта страны в июне составила около $30 млрд, что на 40% больше, чем в прошлом году. Ежемесячный счет за энергию достиг $7-8 млрд в связи с ростом цен по всему миру. По состоянию на июнь, стоимость годового чистого импорта энергоносителей составила $70,6 млрд. Дефицит торговли растет, несмотря на восстановление доходов от туризма в этом году. Хотя количество туристов увеличивается, средние расходы на человека относительно небольшие - менее $750.

Среди предпринимателей, обеспокоенных экономическими перспективами страны, растет тенденция к закупкам впрок. Стоимость импорта увеличивается из-за падения лиры. Сомневаясь возможности быстро стабилизировать экономику, многие участники рынка накапливают импортированное сырье, полуфабрикаты, технику и оборудование, чтобы избежать еще больших расходов со временем.

Хотя цены на энергоносители начали падать, а глобальное экономическое замедление приводит к снижению стоимости сырья, темпы турецкого импорта вряд ли снизятся в оставшуюся часть года. Финансировать счет текущих операций становится всё сложнее, хотя страна и пытается привлечь иностранный капитал. Объем прямых иностранных инвестиций в Турции значительно уменьшился, хотя покупающие недвижимость иностранцы, попадающие в ту же категорию, принесли стране в первой половине года $ 3,5 млрд. К концу года их расходы, вероятно, составят $ 7 млрд. Вложения в ценные бумаги со стороны иностранцев демонстрируют отток.

Другими средствами привлечения капитала остаются банковские депозиты, валютные свопы, иногда кредиты, стоимость которых значительно выросла из-за резкого увеличения премии за риск. В целом, приток иностранных средств, с помощью которых Турция надеется покрыть дефицит счета текущих операций, составил $2,6 млрд за полгода.

Разрыв в основном финансируется золотовалютными резервами и за счет притока твердой валюты неизвестного происхождения, который классифицируется как ”чистые ошибки и пропуски” платежного баланса. Согласно опубликованным данным, за первые шесть месяцев года для покрытия дефицита было потрачено $12,3 млрд из золотовалютных резервов, а также $17,5 млрд из неизвестных источников, которые, скорее всего, обеспечиваются за счет частных лиц и компаний, держащих активы за границей.

Растущая роль неизвестных источников, за счет которых покрывается 54% дефицита, напоминает ситуацию кризисного 2018 года, когда такие вливания составили $23 млрд при дефиците счета текущих операций в $22 млрд и оттоке капитала на сумму в $ 11 млрд. Исходя из текущей тенденции сейчас они могут достичь $ 20-25 млрд, что подчеркивает проблему отсутствия прозрачности в турецкой экономики.

В июле дефицит счета текущих операций увеличился еще больше. По данным министерства торговли, импорт упал до $29,1 млрд за счет снижения глобальных цен на энергию, но и экспорт снизился до $18,5 млрд на фоне сокращения европейских рынков, что привело к торговому дефициту в размере $10,6 млрд. Доходы от туризма, наиболее высокие в это время года, помогут сократить разрыв, который в июле всё равно составит около $4 млрд. Общий дефицит за семь месяцев года находится на уровне $36,5 млрд.

Покрытие дефекта за счет золотовалютных резервов и вливаний неизвестного происхождения едва ли надежная стратегия. Поэтому в ближайшие месяцы лире по-прежнему будет угрожать дальнейшее падение по отношению к твердой валюте.

Потребность Турции в твердой валюте усугубляет внешний долг в размере $182,3 млрд со сроком погашения в ближайшие 12 месяцев. 19% долга приходятся на государственный сектор, 16,1% - на Центральный банк и 65% - на частный сектор. Кроме того, сохраняется повышенный спрос на иностранную валюту, что оказывает давление на лиру. В первую неделю августа стоимость доллара составила 17,9 лир, что на 6,5% больше по сравнению с первой неделей июля. Ослабление лиры оказывает прямое воздействие на потребительские цены. Чем больше падает валюта, тем выше инфляция.