Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России о возвращении государству санаториев на Кавминводах

13 авг. 20:25

Гагаринский суд Москвы принял решение удовлетворить иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства десятков санаториев и объектов в Кавминводах, которые в 1990-2000 годах принадлежали профсоюзам.

На сайте суда отмечено, рассмотрение иска было завершено накануне, он удовлетворен.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, в пользу государства изъято 34 санаторно-курортных учреждения, 1763 объекта недвижимости. К иску привлечены 96 ответчиков и свыше 200 третьих лиц.

По его данным, созданное ООО "Курортное управление (холдинг)" распоряжалось профсоюзным имуществом, в общей сложности было продано 24 учреждения, 131 объект за сумму 3,3 млрд рублей. Кроме того, ряд санаториев оказался в руках членов руководства профсоюзов, их близких и аффилированных лиц.

Руководитель холдинга подозревается в том, что он, получив доходы от ряда проданных учреждений, купил на эти деньги здания и земельные участки на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии, Владимирской области и Крыму.