РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Хельсинки может ввести временные ограничения по выдаче виз россиянам

Хельсинки может ввести временные ограничения по выдаче виз россиянам

Власти Финляндии придумали механизм ограничения выдачи виз гражданам России, об этом рассказал в интервью местному телеканалу MTV глава МИД страны Пекка Хаависто.

По его словам, рассматривается возможность введения ограничений по времени приема заявок на различные виды виз.

"На деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу - на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам", - рассказал дипломат.

Напомним, в этом месяце европейские страны стали активно обсуждать введение визовых ограничений в отношении россиян.

1075 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version