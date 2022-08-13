Хельсинки может ввести временные ограничения по выдаче виз россиянам

13 авг. 20:14

Власти Финляндии придумали механизм ограничения выдачи виз гражданам России, об этом рассказал в интервью местному телеканалу MTV глава МИД страны Пекка Хаависто.

По его словам, рассматривается возможность введения ограничений по времени приема заявок на различные виды виз.

"На деле это может означать, что в понедельник вы можете подать заявление на получение туристической визы, а со вторника по пятницу - на визу по семейным обстоятельствам, учебе, работе или по другим уважительным причинам", - рассказал дипломат.

Напомним, в этом месяце европейские страны стали активно обсуждать введение визовых ограничений в отношении россиян.