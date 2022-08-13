"США находятся на грани войны с Россией и Китаем"

13 авг. 19:59

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер считает, что Вашингтон сейчас находится на грани войны с Москвой и Пекином. Такое мнение он выразил в интервью газете The Wall Street Journal.

По его словам, это произошло из-за вопросов, которые Штаты частично создали, не предполагая, к чему это может привести.

"Вы не можете сейчас сказать, что мы собираемся разделить их [РФ и КНР] и повернуть друг против друга. Все, что вы можете сделать, это не нагнетать напряженность и создавать варианты, а для этого у вас должна быть какая-то цель", - добавил экс-дипломат.