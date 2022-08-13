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Машина врезалась в автобусную остановку в Ереване

МЧС Армении

Автомобиль вылетел с проезжей части на остановку автобуса в Ереване, сообщение о ДТП распространила пресс-служба МЧС Армении.

Авария случилась у главного офиса "Электросетей Армении", сигнал о ней поступил в районе 13:50.

Оказалось, что Mazda 6, за рулем которой был 51-летний М. В., врезалась в автобусную остановку, отлетела в столб и сбила 58-летнего С. Г., стоявшего на остановке.

Спасатели оказали пешеходу первую помощь и помогли госпитализировать его.

Получил травмы и пассажир машины, 68-летний Ш. М.. Он также был госпитализирован. Его состояние оценивается как средней тяжести.

ФОТО МЧС Армении
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