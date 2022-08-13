Азербайджанские грации стали чемпионками Исламиады в командном первенстве

13 авг. 19:13

Азербайджанские спортсменки завоевали золотые награды в командном первенстве по художественной гимнастике на V Играх исламской солидарности в Турции.

В этом виде Азербайджан представлен выступающими в индивидуальной программе Зохрой Агамировой, Илоной Зейналовой и Алиной Гезаловой, и групповой командой в составе Зейнаб Гумметовой, Камиллы Алиевой, Ляман Алимурадовой, Елизаветы Лузан, Дарьи Сорокиной и Гюллю Агаларзаде.

Зохра Агамирова стала лучшей в квалификации многоборья и вышла во все четыре финала отдельных видов.

Азербайджанская команда, в которую вошли гимнастки, выступающие в индивидуальной программе - Зохра Агамирова, Илона Зейналова, Алина Гезалова, набрала 252.300 балла за 4 упражнения и завоевала золотую медаль Исламиады.

Помимо этого, ранее сегодня азербайджанская сборная по аэробике в составе Хошгедем Гулиевой, Медины Мустафаевой и Владимира Долматова завоевала "серебро" в командном зачете.

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.