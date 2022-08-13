Азербайджанский борец выиграл "золото" V Игр исламской солидарности

13 авг. 18:50

Член сборной Азербайджана по греко-римской борьбе Хасрат Джафаров выиграл золотую награду V Игр исламской солидарности.

В финальном поединке он со счетом 3:1 победил спортсмена из Киргизии Амантура Исмаилова.

Ранее сегодня "золото" завоевала девушка-борец Жаля Алиева, еще один борец греко-римского стиля - Мурад Мамедов - взял "серебро".

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.