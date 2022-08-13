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Девушка-борец из Азербайджана стала чемпионкой Исламиады

Девушка-борец из Азербайджана стала чемпионкой Исламиады

Азербайджанская девушка-борец Жаля Алиева завоевала золотую награду на V Играх исламской солидарности.

В финале она одолела спортсменку из Нигерии Эстер Колаеву со счетом 14:6.

Кроме того, борец греко-римского стиля Мурад Мамедов взял "серебро" Исламиады: со счетом 10:2 он уступил киргизскому спортсмену Жоламану Саршанбекову.

Напомним, V Игры исламской солидарности идут в турецком городе Конья, они продлятся до 18 августа. В Исламиаде принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества.

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