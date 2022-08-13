Минсельхоз: Россия уже обеспечила себе продовольственную безопасность

13 авг. 17:55

Российские аграрии собрали 78 млн т зерна, об этом сообщил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов на чемпионате России по пахоте.

"Тем самым мы уже гарантировали обеспечение своей продовольственной безопасности", - подчеркнул чиновник.

Он подчеркнул, что трудности, связанные с плохой погодой, вполне решаемы и не станут "критическим фактором" для сбора урожая.

Напомним, в мае министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев спрогнозировал, что в 2022 году в России будет собраны рекордные объемы урожая зерновых, превышающие результаты прошлого года. Предыдущий рекорд принадлежит 2017 году - тогда было собрано 135 млн т.