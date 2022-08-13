Чего ждать от нефти, если не известно время окончания противостояния по линии Россия-Запад

За последние несколько недель нефть утратила позиции, достигнутые после начала российской спецоперации на Украине и введения санкций против РФ, поскольку рынок опасается рецессии. Сейчас налицо все признаки замедления экономического роста, которые могут подорвать нефтяной спрос.

Оil Price отмечает, что участники нефтяного рынка и аналитики не знают, насколько сильно пострадает спрос в результате рецессии, которая будет гораздо сильнее, чем во время кредитного коллапса 2008-2009 годов. Теперь на рынке преобладают пессимистические настроения, но некоторые аналитики говорят, что трейдеры делают слишком большие ставки на опасения в связи с рецессией.

Между тем в США говорят, что их экономика далека от замедления, да и годовая инфляция там в июле ослабела по сравнению с предыдущим месяцем за счет снижения цен на топливо. Однако медвежьи тренды в настоящее время сильнее, поскольку участники рынка всё больше внимания уделяют опасениям по поводу рецессии, стабильному российскому экспорту, который противоречит ожиданиям значительных потерь в регионе (до 3 млн баррелей в день), более слабой активности китайских фабрик, а также локдаунам, вводимым в связи с коронавирусом, что ослабляет спрос на топливо.

Среди бычьих сигналов - сезон ураганов в США, который начинается в августе и продлится в сентябре: в результате штормов нефтяные платформы в Мексиканском заливе могут прекратить работу, а производство на НПЗ на побережье будет приостановлено в связи с непогодой. Еще одним бычьим фактором к концу года может стать прекращение в октябре выпуска на рынок Стратегических запасов нефти США. Одновременно с этим американские производители не увеличивают добычу, даже несмотря на то, что нефть стоит $100, благодаря финансовой дисциплине, а также из-за проблем с цепочками поставок и инфляции затрат. Влияние европейского запрета на российскую нефть, доставляемую по морю, который вступит в силу в конце года, также сложно оценить, как и возможное ограничение цен на российский энергоресурс, в рамках которого российские поставки будут обеспечены страховкой, но покупатели будут платить установленную цену или даже меньше.

Опасения рецессии

Угроза рецессии в Европе усилилась в связи с небывалым ростом цен на энергию и низкими поставками трубопроводного российского газа, в связи с чем компаниям из энергоемких отраслей приходится сворачивать производство. Банк Англии предупредил на прошлой неделе, что рецессия в Великобритании начнется с четвертого квартала текущего года и продлится до конца 2023 года.

Чистые длинные спекулятивные позиции - разница между бычьими и медвежьими ставками - по Brent и WTI упали до самого низкого уровня в начале августа из-за страха рецессии и замедления глобального экономического роста, SEB банк сообщил на этой неделе. Физический рынок нефти тоже падает по тем же причинам. ”На рынке преобладают медвежьи настроения. Никто не спешит покупать”, - сообщил трейдер из Сингапура.

В краткосрочной перспективе нефтяные цены будут определяться более широкой экономической картиной, инфляцией и повышением ключевых ставок, но ряд бычьих факторов может вернуть цены на прежний уровень. Среди них очень низкий объем глобальных свободных мощностей, неспособность ОПЕК+ добывать значительно больше, чем сейчас, а также полная неизвестность в отношении окончания противостояния по линии Россия-Запад. В ближайшие месяцы станет известно, как изменятся поставки российской нефти на рынки, а также откажется ли Москва от экспорта в страны, которые поддержат ограничение стоимости российской нефти. Предложенные ограничения обеспечат сохранение страховки и других услуг для российских морских грузов, однако Москва уже заявила, что не будет продавать нефть, если ценовой предел окажется ниже затрат на производство.

Тогда как одни аналитики утверждают, что нефтяные цены снизятся еще больше на фоне рецессии, другие уверены, что экономическое замедление не приведет к серьезному падению спроса на нефть. Goldman Sachs, например, пересмотрел свой прогноз по стоимости Brent, снизив его до $110 с предыдущих $140 за баррель. Тем не менее банк считает, что основания для более высоких цен всё еще крепки. ”Основания для более высоких цен есть, несмотря на все негативные факторы. Дефицит на рынке куда больше, чем мы ожидали в последние месяцы”, - утверждают стратеги Goldman Sachs.