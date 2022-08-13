Белоусов: пик спада потребления в России практически остался позади

13 авг. 17:46

Россия уже прошла (или проходит в данный момент) пик спада потребления, об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в ходе выступления на межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта.

"Вот это падение реальных доходов, товарооборота, которое случилось из-за скачка инфляции в середине года, где-то второй-третий квартал - это пик, мы можем задержаться на плато, можем не задержаться - где-то примерно 8-9% [достигнет спад потребления]", - цитирует его ТАСС.

В то же время, обратил внимание первый вице-премьер, по всей видимости, уже в нынешнем году потребление снова начнет расти: по его словам, есть уже целый ряд признаков начала этого процесса.

"В 2023 году, если ничего сверхъестественного не произойдет, это продолжится", - добавил Белоусов.