Людям, владеющим огнестрельным оружием, разрешили брать его в тир в Грузии

13 авг. 17:31

Жители Грузии, имеющие право на хранение огнестрельного оружия, теперь смогут брать его в тир или на стрельбище, такое сообщение распространило МВД страны.

Для этого необходимо будет получить временное удостоверение. Даже с ним брать свое оружие в данные места получится не чаще чем раз в неделю.

Есть и другие ограничения. Носить с собой в тир можно не более пяти единиц оружия и 50 патронов для каждого из них.При перевозке оружия нужно иметь при себе временное удостоверение и свидетельство о регистрации оружия. Оружие должно перевозиться в специальных контейнерах в разобранном виде.

Как передает Sputnik Грузия, удостоверение для посещения тира или стрельбища можно оформить за 30 лари на одно оружие, 50 лари - на два оружия одновременно и 100 лари - на более чем два оружия одновременно.

После тира или стрельбища надо будет указать дату и время посещения в своем удостоверении.

Ношение оружия без временной лицензии или несоблюдение других правил перевозки повлечет за собой уголовную ответственность.