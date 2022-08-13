Азербайджанский Госкомитет определил меры по организации возвращения жителей в Лачин, Забух и Сус

13 авг. 17:18

Сегодня в Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана прошло совещание, посвященное выполнению поручений президента Ильхама Алиева по организации возвращения местных жителей в деоккупированные город Лачин и районные села Забух и Сус.

На совещании было отмечено, что, согласно поручению главы государства, подготовка возвращения бывших вынужденных переселенцев в эти населенные пункты - одна из важных на сегодня задач.

Структурным подразделениям поручено уточнить число временно поселившихся в различных регионах страны жителей города Лачин, а также сел Забух и Сус - семей, которые возвратятся в родные места, принять необходимые меры для оценки их социального положения и возможностей трудоустройства, информированию населения, ускорения решения технических и организационных вопросов и т.д.

Помимо этого, в Госкомитете также прошла встреча с группой жителей города Лачин. Они с радостью выразили готовность в любой момент вернуться на родные земли.