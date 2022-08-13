Альпинист погиб в горах в Кабардино-Балкарии

13 авг. 16:57

Альпинист скончался на перевале в горах в Эльбрусском районе, такое сообщение распространила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"В 13.00 мск в субботу поступило сообщение, что в Эльбрусском районе на перевале ВЦСПС (высота 3,8 тыс м) зарегистрированная группа в количестве пять человек попросила о помощи", - пояснили в ведомстве.

Предварительно известно, что один участник группы получил травму, спасатели обнаружили его уже без признаков жизни. Сейчас они эвакуируют тело.

Личность погибшего пока неизвестна.

В работах задействованы восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.