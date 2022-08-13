Японские СМИ: с "Церковью объединения" оказались связаны 20 новых замминистров

13 авг. 16:23

Связи с противоречивой религиозной организацией "Церковь объединения" обнаружились минимум у 20 новых заместителей министров в Японии - причем это выяснилось уже после перестановок в правительстве, одной из целей которых и было ликвидировать такие связи, тревожащие общественность. Свои подсчеты опубликовали агентство Kyodo и газета Nikkei.

Некоторые из этих чиновников принимали участие в мероприятиях, в том числе платных, которые проводила "церковь" и близкие ей организации, другие - посылали поздравительные обращения.

Ранее более или менее близкие связи с "церковью" нашлись у семи министров.

Общественность заинтересовалась религиозной организацией "Церковь объединения" после убийства экс-премьера Японии Синдзо Абэ 8 июля: убийца в ходе допросов назвал мотивом преступления якобы имевшиеся связи политика с этой организацией, которая обанкротила семью преступника - его мать передала "церкви" 100 млн иен (около $740 тыс) в качестве пожертвований. Ранее экс-премьер направил организации приветственное видеопослание.