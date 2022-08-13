Киссинджер: Крым и часть Донбасса могут остаться за Россией после урегулирования с Украиной

13 авг. 16:13

Урегулирование российско-украинского конфликта может оставить за РФ Крым и часть Донбасса, где после 2014 года закрепилась власть непризнанных республик. Такое мнение экс-госсекретарь США Генри Киссинджер выразил в интервью The Wall Street Journal.

Он также предположил, что после начала боевых действий западные страны должны рассматривать страну как члена НАТО, причем ранее политик предрекал для Украины роль буфера между РФ и Западом.

"Я был за полную независимость Украины, но считал, что лучшей ее ролью будет что-то вроде Финляндии", - пояснил экс-дипломат.

Напомним, в июле Киссинджер говорил, что возможности отказа Украины от ее территорий не должно быть на повестке переговоров с РФ, а России надо установить рамки, которые она ни в каком случае не будет преступать - например, это может быть неприкосновенность территории Украины.