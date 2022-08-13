Азербайджанские гимнасты вышли в финал Исламиады

13 авг. 15:59

Спортсмены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике вышли в финал V Игр исламской солидарности.

Хошгедем Гулиева, Медина Мустафаева и Владимир Долматов результативно выступили в квалификационных соревнованиях по аэробной гимнастике в нескольких программах.

Владимир Долматов занял первое место в индивидуальном зачете, Медина Мустафаева заняла второе место и гарантировала себе выход в финал. Долматов и Мустафаева также прошли в финал программы среди смешанных пар.

В групповом зачете трио Медина Мустафаева, Владимир Долматов и Хошгедем Гулиева расположились на второй позиции и тоже вышли в финал.