Форвард "Ахмата" поведал о влиянии Кадырова на клуб

13 авг. 15:34

Нападающий грозненского футбольного клуба «Ахмат» Лечи Садулаев сказал, что глава Чеченской Республики оказывает сильную моральную поддержку команде.

"С Рамзаном Ахматовичем знакомы лично. Он всегда подсказывает и поддерживает. Не только меня, всех футболистов. Иногда он приходит на тренировки. Его поддержка и забота нас сильно мотивирует", — сказал футболист

В новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Садулаев отыграл четыре матча и дал один голевой пас. В четырех играх "Ахмат" заработал пять очков, победив "Факел" и отыграв вничью со "Спартаком" и "Зенитом".