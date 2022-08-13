В Сирии начались антитурецкие провокации из-за Асада

13 авг. 15:08

Слухи о тайных переговорах между Турцией и Сирией, а также призывы Анкары к руководителям сирийской оппозиции договориться с президентом САР Башаром Асадом привели к протестам в северной Сирии.

В ряде городов, в частности, в Азазе и Джераблусе митингующие начали сжигать флаги Турции. Они скандировали антитурецкие лозунги и кричали, что не будут договариваться с «преступным режимом Асада».

«Мы не будем ни договариваться, ни сдаваться! Мы свергнем режим Асада!», - говорили они.

Антитурецкие демонстрации в Сирии разразились после того, как глава турецкого МИД заявил, что в ноябре прошлого года в Белграде встречался с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом. Чавушоглу отметил усилия России для восстановления политического диалога между Анкарой и Дамаском, остановленного в 2011 году.

«Между сирийской оппозицией и режимом должен быть достигнут мир, и Турция готова его поддержать», - отметил глава МИД Турции.

«Мы должны как-то примирить оппозицию и режим в Сирии, - заявил глава МИД Турции. – В результате гражданской войны в этой стране погибли десятки тысяч людей, миллионы стали беженцами. Эти люди, в том числе, сирийцы, живущие во временных лагерях в Турции, должны иметь возможность вернуться в свои дома. А для этого нужен прочный мир. Без мира никто не хочет помогать восстанавливать Сирию. И Анкара всегда об этом говорила».

Турция вместе с Россией и Ираном является участником Астанинского формата. Его цель – установить перемирие в Сирии и достичь политического урегулирования.