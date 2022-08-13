Колеров: из-за политики Пашиняна миротворцы России уйдут из Карабаха

13 авг. 14:29

Российский историк Модест Колеров считает, что мандат миротворцев России в Карабахе не будет продлен из-за политики Еревана.

"Азербайджану не нужны там миротворцы, а Армения не борется за них. Россия вышла из Минского формата переговоров и неоднократно об этом говорила. Что делает Ереван? "Целует" других сопредседателей "Минской группы", как будто так и должно быть. Если один из членов "Минской группы" вышел оттуда, то двое других уже нелегитимны. Почему ты тогда "лезешь к ним"? Что Армения хочет этим показать? Что ей плевать на Россию, в гробу она ее видела! И вы хотите, чтобы миротворцы после этого остались?", - спрашивает Колеров.

По его мнению, переговоры премьера Армении Никола Пашиняна и президента РФ Владимира Путина - "просто видимость".

"Пашинян день и ночь проводит в Брюсселе, а потом говорит о "Минской группе". Так он хочет миротворцев? Или уже ставшей легендой "Минская группа" обещала ему прислать новых миротворцев? Нет. Там никого нет, кроме русских", - отмечает Модест Колеров.

Историк уверен, что скоро армяне покинут Карабах, кроме Ханкенди.

"Постепенно все земли в Карабахе перейдут под контроль Азербайджана, а армяне, которые живут там, останутся только в Ханкенди. На этой территории армяне будут жить только там", - сказал он.