В Грузии продолжается операция по спасению туристов

13 авг. 13:32

Грузинские спасатели продолжают поиск четырех туристов, застрявших в горе Тетнулди. Ранее им удалось найти двух туристов - их вертолетом доставили в больницу Местия.

Что касается искомых четырех туристов, то, по данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, один из них упал в трещину, а остальные три продолжают свой путь, но с ними нет связи.

Сигнал бедствия поступил 1 августа. Группа иностранных туристов запросила о помощи. ИХ маршрут пролегает от горы Тетнулди к вершине Гестола на территории РФ.