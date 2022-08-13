РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана

Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана

За последние сутки ВС Армении восемь раз обстреляли позиции ВС Азербайджана, сообщает азербайджанское минобороны. 

"7 из них произошли в результате периодического обстрела позиций Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском, Гедабекском, Товузском и Лачинском направлениях из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского, Чямбярякского, Товузгалинского и Горисского районов на азербайджано-армянской государственной границе. Оставшийся 1 случай связан с обстрелом членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, позиций Азербайджанской Армии, дислоцированных в направлениях Кяльбаджарского района", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Потерь среди личного состава и военной техники у Азербайджана нет. Азербайджанские военные дали адекватный ответ. Об инциденте проинформировано командование Российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

"Сообщаем, что вся ответственность за напряженность, возникшую в последнее время на азербайджано-армянской государственной границе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана. 

545 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

Лента новостей

Видео

English version