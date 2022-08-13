Армянские военные обстреляли позиции ВС Азербайджана

13 авг. 13:27

За последние сутки ВС Армении восемь раз обстреляли позиции ВС Азербайджана, сообщает азербайджанское минобороны.

"7 из них произошли в результате периодического обстрела позиций Азербайджанской Армии в Кяльбаджарском, Гедабекском, Товузском и Лачинском направлениях из разнокалиберного стрелкового оружия с позиций, расположенных в направлении Басаркечарского, Чямбярякского, Товузгалинского и Горисского районов на азербайджано-армянской государственной границе. Оставшийся 1 случай связан с обстрелом членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, позиций Азербайджанской Армии, дислоцированных в направлениях Кяльбаджарского района", - отмечается в пресс-релизе ведомства.

Потерь среди личного состава и военной техники у Азербайджана нет. Азербайджанские военные дали адекватный ответ. Об инциденте проинформировано командование Российского миротворческого контингента и Совместный российско-турецкий мониторинговый центр.

"Сообщаем, что вся ответственность за напряженность, возникшую в последнее время на азербайджано-армянской государственной границе, лежит на военно-политическом руководстве Армении", - говорится в сообщении минобороны Азербайджана.