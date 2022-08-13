Алиев: «Права армян Карабаха будут защищены, Азербайджан может принести им только пользу»

13 авг. 11:50

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вновь высказался на тему статуса армян в Карабахе. Те, кто в Карабахе поднимают тему статуса или независимости, являются главными врагами армянского народа, считает он.

"Если кто-то в Карабахе вновь, ради какого-то популизма или же, как говорится, из-за страха перед кем-то твердит о каком-то статусе, независимости, то следует знать, что он – первый враг армянского народа, потому что у проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-то особых привилегий. Как у граждан Азербайджана, так и у них. Их права будут защищены так же, как права граждан Азербайджана, также, как права народов, проживающих в Азербайджане", - заявил Алиев в интервью азербайджанскому ТВ в поселке Басгал.

Карабах – неотъемлемая часть Азербайджана, а карабахским армянам нужно сделать "правильный ша"» – интегрироваться в азербайджанское общество, отметил он.

Спустя два года после Второй Карабахской войны власти Азербайджана активно восстанавливают регион, потому что Баку нужен мир с Ереваном.

"Мы должны начать мирные переговоры с Арменией. Пока мы не получили положительного ответа, но надеюсь, получим. Необходимо создать комиссию по делимитации. Они возражали и против этого, в итоге согласились. Нужен Зангезурский коридор, возражали и против этого. В ближайшие недели мы ждем от них маршрут Зангезурского коридора", - говорит лидер Азербайджана.

Карабахские армяне убедились в том, что "Азербайджан может принести им только пользу", добавил Алиев.