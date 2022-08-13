На форуме "Армия-2022" в Армении представят С-300 и "Бук"

13 авг. 11:33

В парке "Патриот" в рамках форума "Армия-2022" в Армении будут продемонстрированы зенитно-ракетные комплексы "Бук" и С-300. Об этом сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

Форум "Армия-2022" состоится 19-21 августа в парке "Патриот" в расположении военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Армении. На спецплощадке представят системы ПВО, в том числе комплекс большой дальности С-300 и самоходный зенитный ракетный комплекс средней дальности "Бук", а также танк Т-72Б, современные системы связи и РЭБ, командно-штабную машину Р-149, РСЗО "Град" и другую технику ЮВО.