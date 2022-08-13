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Минэнерго Казахстана опровергло планы по прокачке нефти через Азербайджан

Минэнерго Казахстана опровергло планы по прокачке нефти через Азербайджан

Министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков отрицает слухи о том, что с осени казахстанская нефть будет прокачиваться по трубопроводу "Баку-Тбилиси-Джейхан" (БТД) в объеме 1,5 млн тонн. Об этом передает со ссылкой на Интерфакс-Казахстан сообщает казахстанское ИА "Капитал".

"Я прочел эту новость, на самом деле я не думаю, что мы подписывать будем какое-то соглашение о транспортировке нефти (по маршруту БТД – ИФ-К). Такие вопросы технические рассматриваются, обсуждаются на уровне нацкомпаний, потому что задача стоит такая. Но речь не идет о подписании соглашения, как было сказано, в сентябре по отгрузке нефти", - заявил Акчулаков на брифинге в Атырау.

По его словам, 1,5 млн тонн недостаточно, чтобы "решить проблему с нашими экспортными направлениями". На уровне национальных компаний такие переговоры могут вестись, но должны "однозначно согласовываться с Минэнерго республики".

Слухи о прокачке 1,5 млн тонн казахстанской нефти по БТД распространило агентство Reuters со ссылкой на информированные источники.

 

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