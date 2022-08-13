"Точка невозврата": В МИД отреагировали на планы США признать Россию спонсором терроризма

13 авг. 10:35

Признание России "страной - спонсором терроризма" станет "точкой невозврата" в отношениях РФ и США. Об этом в интервью ТАСС сказал директор департамента Северной Америки российского МИДа Александр Дарчиев.

Отношения двух стран он назвал "турбулентными", заявив, что западные страны и США "растоптали международное право и абсолютные табу в дипломатической практике".

"Если она (инициатива о признании России спонсором терроризма - прим. ред.) будет реализована, это будет означать пересечение Вашингтоном точки невозврата с самым серьезным сопутствующим ущербом для двусторонних дипотношений", — предостерег дипломат.

В июле Сенат США призвал госсекретаря признать Россию "страной — спонсором терроризма". Отдельные конгрессмены рассчитывают принять соответствующий законопроект в обход Госдепа и Белого дома. В администрации Джозефа Байдена пока думают над инициативой.