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Тайвань похвалил США за поддержку против Китая

Тайвань похвалил США за поддержку против Китая

Власти Тайваня поблагодарили США за солидарность и поддержку в момент напряженности в районе Тайваньского пролива. Соответствующее заявление сделал тайваньский МИД. 

 "Министерство иностранных дел выражает искреннюю благодарность правительству США за его твердую поддержку, многократное выражение солидарности с демократическим Тайванем и конкретные действия по обеспечению безопасности в Тайваньском проливе и мира в регионе в момент обострения ситуации в Тайваньском проливе", - отмечается в заявлении.

Ранее в Белом доме сказали, что действия КНР во время визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на остров провокационные и создают нестабильность. 

 

 

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