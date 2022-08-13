ООН определилась с постоянным координатором по продуктовой сделке

13 авг. 8:34

Координатором Организации Объединенных Наций (ООН) по продуктовой сделке стал представитель Судана Амир Махмуд Абдулла. Об этом сообщили в пресс-службе ООН.

"Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении Амира Махмуда Абдуллы из Судана координатором от ООН по "черноморской зерновой инициативе", - сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что Абдулла обладает богатым опытом работы во Всемирной продовольственной программе.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции из Украины. Первый сухогруз с украинским зерном вышел из порта Одессы 1 августа.

