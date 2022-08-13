Ильхам Алиев: "Власти Армении утрачивают возможности влияния на армян, проживающих в Карабахе"

Главным событием уходящей недели на Южном Кавказе стал вывод сотен армянских военнослужащих из Карабаха. Это произошло после операции "Возмездие", проведенной вооруженными силами Азербайджана. Напомним, что утром 3 августа члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, начали интенсивный обстрел азербайджанских позиций в направлении Лачинского района, в результате военнослужащий-срочник погиб от пулевого ранения. В ходе контртеррористической операции "Возмездие", ВС Азербайджана взяли под контроль высоты Гырхгыз и Сарыбаба, а также несколько других важных командных высот.

Вчера вечером в интервью Азербайджанскому телевидению в поселке Басгал Исмаиллинского района президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что если бы Армения проанализировала предупреждения Баку и сделала бы правильные выводы, то операция бы не потребовалась: "Во всяком случае, не мы начали первыми. Мы добились того, чего хотели: закрепились и закрепимся на своей земле… На своей территории мы можем в любое время проводить любую операцию. То, что операция "Возмездие" была кратковременной и очень эффективной, говорит о том, что мы сильны и в то же время не хотим новой войны".

Президент Азербайджана пояснил, что операция, продолжавшаяся несколько часов, была карательной мерой, и если вновь будет совершена похожая провокация, то последует столь же жесткий ответ. "Мы неоднократно предупреждали Армению, чтобы они не играли с огнем, приняли новые реалии и не прибегали к военным провокациям", - сказал Алиев.

В Азербайджане исходят из того, что примирение Армении с новой реальностью неизбежно, поскольку иного пути у нее нет. Операция "Возмездие" раз показала Армении, что Азербайджан не сможет остановить ни чье-то заявление, ни какой-то телефонный звонок. При этом Баку не намерен начинать войну: там уже добились желаемого, восстановили территориальную целостность Азербайджана и теперь хотят, чтобы все армянские вооруженные формирования покинули Карабах, как то предписано трехсторонним Заявлением от 9-10 ноября 2020 года.

Азербайджанская сторона предоставила Армении время, чтобы до конца августа этого года она освободила и вернула город Лачин, села Забух и Сус. Сейчас во всем Карабахе и Восточном Зангезуре ведутся широкомасштабные дорожные работы. "Сразу после Второй Карабахской войны мы начали переговоры с российской стороной относительно маршрута этой дороги… Министерство обороны России на самом высоком уровне согласовало с нами конкретный маршрут и утвердило его... Мы не обязаны были согласовывать его с Арменией, потому что ее это никак не касается. Просто Армения была уведомлена о том, в какой точке будет выход к армянской границе, и они должны были со своей стороны довести новую дорогу до этой точки. Но, к сожалению, они это не сделали", - пояснил Ильхам Алиев.

Когда Азербайджан приступил к строительству новой Лачинской дороги, то обратился через российскую сторону к Армении с предложением построить участок дороги по ее территории. Но в Ереване отказались, решив сделать это собственными силами, при этом только сейчас занялись разработкой технико-экономического обоснования. Поэтому Баку вынужден был направить российской стороне уведомление о том, что завершает дорогу 5 августа и просит перенести посты миротворческого контингента со старой дороги на новую. "Через день после этого Армения заявила, что мы, мол, хотим приступить к экономическому обоснованию этой дороги и построим ее до конца 2023 года. То есть, фактически это - манипуляция. Совершенно несерьезный и неадекватный шаг. Мы сказали, что в таком случае 5 августа входим в Лачинский коридор, создаем посты и посмотрим, как вы будете перемещаться. После этого начался переполох, и проживающие в Карабахе армяне обратились к нам и просили, неоднократно просили предоставить им время до конца августа", - рассказал президент Азербайджана.

Одновременно проживающие в Карабахе армяне обратились с просьбой о том, чтобы азербайджанская сторона построила и грунтовую дорогу протяженностью 4 километра до точки, которая будет соединена с границей Армении. В Баку согласились, напомнив при этом, что люди, приехавшие из Сирии, Ливана, и незаконно расселенные в городе Лачин, селах Забух и Сус, должны быть выселены оттуда, поскольку их присутствие там можно было расценить как военное преступление. Согласно правилам Женевской конвенции, страна-оккупант не может проводить незаконное заселение на захваченных землях. Сейчас азербайджанский Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев уже работает над возвращением к родным очагам жителей Лачина, Забуха, в Суса, которые вынуждены были покинуть их в годы оккупации.

Армянская сторона еще не отказалась от территориальных претензий к Азербайджану

По словам Алиева, события, связанные с новой Лачинской дорогой, показали, что власти Армении утрачивают возможности влияния на армян, проживающих в Карабахе, а власти Азербайджана повышают свои возможности влияния: "Проживающие в Карабахе армяне видят, что власти Армении не способны решить их проблемы – ни безопасности, ни экономические, ни финансовые, ни другие… Они также увидели, что власти Азербайджана относятся к ним, как к своим гражданам… Армяне, проживающие в Карабахе, – наши граждане".

В процессе нормализации, происходящем сегодня между Арменией и Азербайджаном, темы Карабаха нет

"Это наше внутреннее дело. Сегодня за столом переговоров о каком-либо статусе вообще не идет речи. Права и безопасность проживающих в Карабахе армян. будут обеспечены Азербайджанским государством… Во время строительства новой Лачинской дороги наши рабочие находились в контакте с проживающими там в селах местными армянами, некоторые из которых даже помогали, благодарили за то, что мы строим такую качественную дорогу", - сказал президент Азербайджана.

Контакты между людьми послужат долгосрочному миру

По мнению Алиева, Армения утрачивает возможности влияния, а позитивное влияние власти Азербайджана возрастает: "Проживающим в Карабахе армянам необходимо сделать правильный шаг, понять, что их будущее проходит только через интеграцию в азербайджанское общество… Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и с экономической, и с географической, и с транспортной точек зрения, составной частью с точки зрения истории, международного права. Если кто-то в Карабахе вновь […] твердит о каком-то статусе, независимости, то следует знать, что он – первый враг армянского народа, потому что у проживающих в Карабахе армян не будет ни статуса, ни независимости, ни каких-то особых привилегий. Как у граждан Азербайджана, так и у них. Их права будут защищены так же, как права граждан Азербайджана, так же, как права народов, проживающих в Азербайджане".

В ближайшие недели мы ждем от Армении маршрут Зангезурского коридора

В заключение Ильхам Алиев заметил, что главная цель заключается в том, чтобы в регионе господствовали мир, спокойствие, чтобы не было войны.