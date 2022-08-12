ФБР изъяло у Трампа документы под грифом "совершенно секретно"

12 авг. 23:57

Сотрудники Федерального бюро расследований США изъяли 11 комплектов секретных документов в результате обыска в поместье экс-президента страны Дональда Трампа Мар-а-Лаго (штат Флорида), пишет газета The Wall Street Journal - ее журналистам удалось ознакомиться со списком изъятого.

Из него следует, что из поместья были вывезены около 20 коробок с документами, фотографиями и записками, в том числе указ о помиловании экс-советника Трампа Роджера Стоуна, а также некоторые сведения о "президенте Франции".

В общей сложности изъяты 11 комплектов секретных документов, в том числе материалы под грифом "совершенно секретно", которые разрешено хранить лишь в "специальных государственных учреждениях".