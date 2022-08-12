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Министр молодежи и спорта и генсекретарь НОК Азербайджана провели в Конье встречу с национальной футбольной сборной

Министр молодежи и спорта и генсекретарь НОК Азербайджана провели в Конье встречу с национальной футбольной сборной
Министр молодежи и спорта и генсекретарь НОК Азербайджана провели в Конье встречу с национальной футбольной сборной
Министр молодежи и спорта и генсекретарь НОК Азербайджана провели в Конье встречу с национальной футбольной сборной
Министр молодежи и спорта и генсекретарь НОК Азербайджана провели в Конье встречу с национальной футбольной сборной
Министр молодежи и спорта и генсекретарь НОК Азербайджана провели в Конье встречу с национальной футбольной сборной

Сборная Азербайджана по футболу в возрасте до 23 лет провела заключительный матч в групповом этапе V Игр исламской солидарности, которые проходят в турецкой Конье, завоевав путевку в полуфинал.

Перед матчем со сборной Марокко министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов и генеральный секретарь Национального олимпийского комитета АР Азер Алиев встретились с национальной командой и пожелали игрокам успехов.

После встречи официальные лица Минмолодежи и НОК понаблюдали за матчем Марокко-Азербайджан.

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