Крупнейшая в Турции университетская библиотека открылась в Стамбуле

12 авг. 23:19

Знания – это залог развития каждого общества, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе выступления на церемонии открытия крупнейшей в Турции университетской библиотеки в пятницу в Стамбуле.

По его словам, библиотека Стамбульского культурного университета с фондом в миллион печатных изданий рассчитана на одновременное предоставление услуг до 3 тыс студентов.

Далее глава государства подчеркнул значимость развития библиотечного дела в Турции. "Только за последние два десятилетия более 57 тыс учебных заведений в Турции были оборудованы библиотеками, а число изданий в их фондах увеличилось втрое – до 70 млн экземпляров. До конца года этот показатель достигнет 100 млн", - сказал Эрдоган.