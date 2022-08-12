Вучич: Сербия будет сохранять военный нейтралитет

12 авг. 23:12

Сербии не нужны военные базы на ее территории, заявил глава государства Александр Вучич, подчеркнув, что страна соблюдает военный нейтралитет.

По его словам, Сербия сама будет защищать себя. "Сербия сама будет укреплять свою армию, Сербия будет заботиться о своем народе и будет достаточно сильной, чтобы быть самостоятельной, строить политические союзничества, не стыдиться своих хороших отношений с Россией, США, КНР, будет на европейском пути и сама будет заботиться о себе", - заверил он в интервью TV Prva.