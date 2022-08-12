Программу чартеров в России могут распространить на поезда

12 авг. 22:54

Минтранс, РЖД и Ростуризм получили от премьер-министра Михаила Мишустина поручение изучить предложение распространить действующую внутреннюю чартерную авиапрограмму на железнодорожные путешествия.

Предложение поступило от гендиректора пятигорской санаторно-курортной компании "Машук Аква-Терм" Ольги Акимовой.

"Запуск программы чартерных перевозок в стране совершенно по-другому дал возможность формировать те самые пакетные туры и возможности привлечения людей в самые заповедные места нашей страны", - заметил премьер.

По словам Мишустина, на чартерную авиапрограмму в трехлетнем бюджете страны предусмотрено свыше 1 млрд рублей в год.

"Что касается железнодорожных перевозок - идея очень интересная. Я поручу министру транспорта вместе с РЖД и Зариной Валерьевной (Догузовой, главой Ростуризма) посмотреть, как мы можем проработать этот механизм. Потому что это тоже, мне кажется, очень важно. Особенно когда человек добирается до аэропорта, а потом дальше его нужно везти до, соответственно, точки", - сообщил глава правительства.