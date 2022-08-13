Городское мобильное приложение заработало для жителей и гостей Анапы

13 авг. 6:45

Мобильное приложение "Моя Анапа" доступно для пользователей смартфонов Android и Ios, оно познакомит жителей и гостей города с актуальными новостями и откроет новые активности на курорте.

В приложении продемонстрированы достопримечательности Анапы, в нем также содержатся фотографии и аудиогиды, 3D-панорамы с высоты птичьего полета. Можно заказать такси или построить маршрут до выбранной локации.

Раздел "Туристические маршруты" приглашает на пешие прогулки с аудиогидом. Уже разрабатывается группа маршрутов вдоль моря с поддержкой навигационных офлайн-карт. Первым в приложении представлен эко-маршрут по Бугазской косе.

Кроме того, приложение содержит полный каталог оборудованных пляжей Анапы со всеми услугами.

Через раздел "Сообщения" будут поступать экстренные и штормовые предупреждения от ЕДДС с уведомлениями. Кроме того, можно направить в мэрию свои предложения по улучшению жизни на курорте. Все сообщения будут учтены в работе городских служб.